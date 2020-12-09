صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1746 مواطن خلال قافلة بقرية طهنا الجبل بالمنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا، حيث استمرت على مدار يومي 7و8 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.



أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1746 حالة، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 337 حالة جراحة، و334 حالة أطفال، و255 باطنة، و123 قلب، و63 اسنان، و208 حالة جلدية، و155 انف واذن، و52 نساء، و110 تنظيم اسرة، وعمل 121 تحليل مختلف، و22 حالة موجات صوتية، و8 حالات رسم قلب، و2 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 109 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 104 متردد، كما تم استخدام 8 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.