اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين9و10 ديسمبر الحالى، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة " والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.