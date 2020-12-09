الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أوصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بضرورة تعديل عقد الثنائي أكرم توفيق وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.

وقامت اللجنة بالتوصية بضرورة تعديل عقد توفيق وماهر من خلال رفع المقابل المادي الذي يحصل عليه الثنائي، مع تمديد عقد كلا اللاعبين.

وترى اللجنة بأن أكرم توفيق وناصر ماهر سيكونان لهما دور كبير مع الأهلي في الفترة المقبلة، لذلك طلبت تعديل عقد الثنائي.

وكان أكرم توفيق وناصر ماهر قد عاد إلى الأهلي بعدما قضى الثنائي الموسم الماضي معارين للجونة وسموحة وظهرا بمستوى مميز للغاية.

وشارك الثنائي في مباراة الأهلي الماضية أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بركلات الترجيح ليتوج باللقب السابع والثلاثي في تاريخه من البطولة.

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