محافظ المنيا يسٌلم 71 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع، مشيرًا الى أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تحرير 72 عقد آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد (25% أو 15%)، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك اجمالي العقود الى 1252 عقدًا بعد إتمام كافة الإجراءات.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 متر مربع، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.

أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.

وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين،وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق ودراسة كافة الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الان بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم، مؤكدا ان الدولة حريصة على تصحيح كافة الأوضاع الخاطئة.
محافظ المنيا يسٌلم 71 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
محافظ المنيا يسٌلم 71 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

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