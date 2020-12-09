محافظ المنيا يسٌلم 71 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

محافظ المنيا يسٌلم 71 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:03 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع، مشيرًا الى أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تحرير 72 عقد آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد (25% أو 15%)، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك اجمالي العقود الى 1252 عقدًا بعد إتمام كافة الإجراءات.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 متر مربع، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.
أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.
وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين،وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق ودراسة كافة الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الان بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم، مؤكدا ان الدولة حريصة على تصحيح كافة الأوضاع الخاطئة.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 متر مربع، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.
أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.
وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين،وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق ودراسة كافة الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الان بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم، مؤكدا ان الدولة حريصة على تصحيح كافة الأوضاع الخاطئة.