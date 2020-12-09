بـ"عربية من غير نمر".. سقوط ديلر الصف وبحوزته أكثر من 22 كيلو حشيش

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار الكيف بجنوب المحافظة، وبحوزته أكثر من 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاطًا إجراميًا
في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمأمورية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، مستقلًا سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22.200 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.


وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

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