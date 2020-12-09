سيد عبد الحفيظ يطالب الجماهير بدعم مروان محسن

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهات الموسم الجديد، ستكون عنيفة وشرسة، بعدما قامت كل فرق الدوري بتدعيم نفسها بالشكل الأمثل.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الموسم القادم سيكون أقوي وأعنف، وشاهدنا ذلك مبكرا في لقاءات الأهلي بنصف نهائي ونهائى كأس مصر امام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وكل الأندية قامت بتدعيم نفسها بشكل قوي خلال الفترة الماضية، وحتى سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا استطاع صناعة فريق مميز".

وأضاف: "من المهم بالنسبة للأهلي، دخول الموسم القادم، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات لتجميع النقاط مبكرا".

وتابع: "مروان محسن شخصية قوية وواثقين فيه، وأي لاعب يجب أن يحظى بالمساندة، ونتمنى من الجميع دعمه، وأي لاعب يتعرض لتلك الأمور".

وواصل: "نفكر دائما في المستقبل، ولدينا أهداف وطموحات جديدة بعد تحقيق انجاز الثلاثية، يجب أن نحضر أنفسنا ونعلم أن القادم أشرس وأعنف في مختلف المستويات، ونجهز نفسنا بشكل قوي للبطولات القادمة".

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