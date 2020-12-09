استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بشوارع وأحياء مدينة ملوى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، جهودها فى استمرار رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة ط بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وأوضح اللواء اركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات تحت إشراف الاستاذ محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، وشملت شوارع وأحياء مدينة ملوى، وأسفرت عن رفع 200طن من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الظهير الصحراوى.

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