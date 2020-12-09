رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية.





وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة تحتفل اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.