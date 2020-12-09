رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:41 م
الفجر
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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة تحتفل اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
يذكر أنه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
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