تعرف على الترتيب النهائي لمجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

استطاع فريق يوفنتوس الإيطالي أن يفوز على نظيره برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد فريق يوفنتوس إلى 15 نقطة ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثاني.









وبهذه النتيجة يكون كل من نادي يوفنتوس ونادي برشلونة قد حسما صعودهما إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وفيما يلي الترتيب النهائي لمجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

1-يوفنتوس 15 نقطة

2- برشلونة 15 نقطة

3- دينامو كييف 4 نقاط

4- فيرينكفاروس نقطة وحيدة



