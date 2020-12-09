لاعبو الأهلي تخضع لجلسة تصوير للإعلان عن القميص

‏يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة تصوير اليوم للإعلان عن القميص الجديد للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٠ قبل مران اليوم وهو القميص الذي سيتم إضافة له النجم التاسعة وسيخوض به مباريات الموسم الجديد.





ومن المقرر أن يقوم لاعبو الأهلي بإجراء جلسة التصوير للقميص الجديد قبل مران الفريق الأحمر والذي يقام عصرًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



