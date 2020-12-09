لاعبو الأهلي تخضع لجلسة تصوير للإعلان عن القميص

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
‏يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة تصوير اليوم للإعلان عن القميص  الجديد للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٠ قبل مران اليوم وهو القميص الذي سيتم إضافة له النجم التاسعة وسيخوض به مباريات الموسم الجديد.

ومن  المقرر أن يقوم لاعبو الأهلي بإجراء جلسة التصوير للقميص الجديد قبل مران الفريق الأحمر والذي يقام عصرًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة انقسام لاعبي ريال مدريد حول مصير زين الدين زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 11 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

كومان: قلق على برشلونة بعد الهزيمة من يوفنتوس

منذ 19 دقيقة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

12:58 م

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر