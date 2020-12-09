محمود وحيد يقدم طلبا لموسيماني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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طلب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.

ولم يشارك وحيد مع الأهلي في المباريات الماضية حيث كانت أخر مباراة شارك فيها بقميص النادي الأحمر أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثية نظيفة.

وعقد اللاعب جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلب من خلالها الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق  الأحمر في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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