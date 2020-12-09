عاجل.. الأهلي يكافيء بيتسو موسيماني

حقق النادى الأهلى الثلاثية التاريخية الموسم الماضي بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.





وأكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك مميزات إضافية سيتم وضعها في عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشيرًا إلى أن المدرب نجح في التحدي، وفاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي لمدة موسمين، وتم تفعيل عقده بداية من الموسم الجديد".





وأضاف: "موسيماني سيقوم بتغيير مواعيد التدريبات، وطالب بتغيير إضاءة ملعب مختار التتش بالجزيرة".



