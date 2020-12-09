القومي للإعاقة ينتهي من متابعته لإنتخابات النواب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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انتهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من أعمالها الخاصة بمتابعة إنتخابات مجلس النواب 2020 ؛ بمرحلتيها والإعادة المتعلقة بكل مرحلة، وبلغ إجمالي عدد الاستفسارات والشكاوى التي تلقاها المجلس عبر وسائل الإتصال المختلفة 372 استفسار وشكوى.
 
وأفاد تقرير غرفة عمليات المجلس الصادر اليوم، إلى أن استفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة، تنوعت ما بين الاستعلام عن اللجان الانتخابية ؛ ومدى توفر مترجم للغة الاشارة في اللجان ؛ وانحصرت بعض شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة في وجود عدد من اللجان بالأدوار العليا.
 
ورصد متابعي المجلس البالغ عددهم 107 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، خلال تفقدهم 2050 لجنة إنتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، التيسيرات المختلفة المتاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة في عملية التصويت؛ ومنها الترتيبات الجيدة في اللجان، بالإضافة إلى التأمين الجيد للعملية الإنتخابية من قبل قوات الأمن، والتعاون من قبل المستشارين والقضاة فى مساعدة ذوى الإعاقة، فضلًا عن مساعدة قوات الأمن لهم فى الوصول إلى اللجان، بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة من قبل رجال الأمن في عدة محافظات.


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