موسيماني يحدد الموعد.. الشحات يجري عملية جراحية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ينتظر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من أجل الخضوع لعملية جراحية بسيطة في أحد أصابع القدم.

وكان الشحات قد أعلن أمس عبر تصريحات تلفزيونية بأنه يعاني من إصابة في أحد أصابع القدم ومنذ مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يحتاج إلى تدخل جراحي، لكنه ينتظر الوقت المناسب لكي يقوم بهذه الجراحة.

ومن المقرر أن يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موعد إجراء اللاعب للجراحة وفقًا لاحتياجاته للشحات في الفترة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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