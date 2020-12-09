حبس صاحب أكاديمية وهمية لتزويره الشهادات بالقاهرة

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أمرت النيابة العامة بحبس صاحب أكاديمية وهمية و4 آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير المحررات الحكومية. وطالبت بإجراءات تحريات المباحث.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مفاده قيام أحد الأشخاص صاحب أكاديمية وهمية بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالأكاديمية المشار إليها وبرفقته 4 أشخاص وعثر بداخل المكتب ملكه على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - (4) خطابات تعيين بأسماء أشخاص مختلفة - عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - (8) أكلاشيهات - نماذج شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعهم مقلدين" - عدد (2) طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - عدد (6) حوالات بإسم أحد المتهمين بمبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- عدد (4) دفاتر إيصالات استلام نقدية من العملاء بمبالغ مالية مختلفة).

بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.