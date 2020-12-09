السيسي: نجاحات مصر الاقتصادية لم تكن لتتحقق لولا دعم المصريين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته بباريس سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس السيسي، أن النجاحات الاقتصادية بمصر ما كان لها ان تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم.



