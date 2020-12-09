تأجيل محاكمة مُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح" لـ3 يناير 

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة ٣ يناير المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر احداث اطفيح

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعة

كومان: قلق على برشلونة بعد الهزيمة من يوفنتوس

منذ 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة انقسام لاعبي ريال مدريد حول مصير زين الدين زيدان

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ أقل من نصف ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

12:58 م

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر