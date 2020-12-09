تأجيل محاكمة مُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح" لـ3 يناير
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:24 م
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة ٣ يناير المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.
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