تأجيل محاكمة مُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح" لـ3 يناير 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة ٣ يناير المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



