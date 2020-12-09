انفجار وحريق داخل مصنع للكيميائيات في ولاية فيرجينيا الأمريكية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:23 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق وتبعه انفجار، في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة بيل بولاية فيرجينيا الغربية.

 

وأصدرت سلطات دائرة كانوفا، بيانًا نشرتهعلى صفحتها عبر موقع "تويتر"، قالت فيه: "في حوالي الساعة 22:02 (06:02 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء)، وقع حادث ومن ثم انفجار وحريق في مصنع Chemours".

 

وشددت السلطات الأمريكية، على السكان المحليين، بأن يقبعوا في الملاجئ، إذا كانوا متواجدين في دائرة نصف قطرها 3.2 كيلومتر من المصنع.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أصيب أربعة أشخاص نتيجة الحادث، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، ولم يتم تقديم أية معلومات عن حالتهم الصحية.

 

وقد ألغت السلطات، في وقت لاحق بعد أربع ساعات من الانفجار، الأمر بعدم مغادرة البيوت في منطقة الحادث، وقالت، إن الخطر قد زال.

 

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ولاية فيرجينيا مصنع للكميائيات داخل مصنع انفجار وحريق

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