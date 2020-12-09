تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستضيف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأربعاء في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

واستقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز - فاران - راموس - ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - اسينسيو.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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