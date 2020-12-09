موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق ريال مدريد، مع منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ، البوم الأربعاء 9 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة تلك المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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