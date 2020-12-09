الوفيات أكثر.. لماذا موجة كورونا الثانية الأشرس في أوروبا؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات في الدول الأوروبية، ما دفع البعض يصف الموجة الثانية الأكثر شراسة من الأولى، بسبب تزايد وتيرة الإصابات.

ويرصد "الفجر"، أسباب جعلت الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد أكثر شراسة من الأولى.

وفيات كورونا أكثر من الموجة الأولى

لعل حالات الوفاة التي تحدث بسبب فيروس كورونا فى أوروبا خلال الموجة الثانية أكثر من حالات الوفاة في الموجة الأولى، حسب صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من 1 أغسطس إلى 6 ديسمبر أودى فيروس كورونا بحياة 152.216 شخصا فى 27 دولة فى الاتحاد الأوروبى، ارتفاعا من 136.176 في الموجة الأولى أى من 1 مارس إلى 31 يوليو، وفقا لييانات قامت بتحليليها الصحيفة الإسبانية من إحصائيات المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC، وجامعة هوبكنز.

وسجل الاتحاد الأوروبي 31 حالة وفاة لكل مليون نسمة في الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالمرحلة الأولى. 

أكثر عدوى

وكشفت دراسة جديدة، عن أن فيروس كورونا يتحور، وقد يسبب الوفاة للمرضى بسرعة أكبر مما كانت عليه في الموجة الأولى.

وقالت المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة (NERVTAG)، إن النتائج تعني أن Covid-19 أصبح الآن أكثر عدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا اكثر شراسه ارتفاع الاصابات اخر الاخبار

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

كومان: قلق على برشلونة بعد الهزيمة من يوفنتوس

منذ 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة انقسام لاعبي ريال مدريد حول مصير زين الدين زيدان

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 11 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

رد الجميل.. كيف وصفت إيطاليا مساعدات القاهرة في أزمة كورونا؟

الموجة الثالثة تظهر.. هكذا نجحت الصين في مواجهة كورونا

إصابات ووفيات.. موجة ثانية من كورونا تجتاح أوروبا

لقاحات كورونا تطرق أبواب الاختبارات الأخيرة

بعد تزايد الإصابات.. ماذا عن الموجة الثانية لكورونا في مصر؟

منح وقروض.. تحركات أوروبية جديدة لمحاصرة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

12:58 م

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر