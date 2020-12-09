الأربعاء.. إفتتاح معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، المستوى الأول السفلى.
 
ويُعد فن الكاريكاتير أحد أهم الفنون المؤثرة في المجتمع بشكل مباشر، فهو يعتمد على السخرية والفكاهة في التعبير عن كل الموضوعات، ومنها ما هو ذو مضمون جاد أو عميق. ومن ثم، يلعب دورًا محوريًّا في رفع وعي المتلقي بسلاسة ودون صعوبة. وتعود نشأة فن الكاريكاتير في مصر إلى عصر الحضارة المصرية القديمة، فكان أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليها الفنان المصري قديمًا من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار، إلى أن ظهر فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث وما مرت به على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون.
 
وتتعدد الموضوعات التي يتناولها فنانو الكاريكاتير بين البيئة المحيطة، والعادات والتقاليد، وأمور الحياة اليومية؛ كالأسرة والعمل والأصدقاء، وبين النقد السياسي والاقتصادي، وبين رصد الوقائع والأحداث التي يعيشها الفنان سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلالها المتلقي، أيًّا كانت لغته، أن يدرك المضمون المقدَّم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.
جاءت فكرة المعرض نتيجة المبادرة الكريمة التي قام بها فنان الكاريكاتير عمرو فهمي "رسام كاريكاتير جريدة الأخبار"، والذي كان له دور فعال في متابعة مراحل إهداء الجمعية المصرية للكاريكاتير خمسين لوحة أصلية كاريكاتيرية لأربعة وعشرين فنانًا يعدون من رموز فن الكاريكاتير في مصر، والتي أثرت رسومهم في وعي المجتمع بقضاياه المعاصرة.
 
وتعتز المكتبة بأن تضم إلى مجموعة مقتنياتها الفنية هذا الإهداء المميز، باعتبار فن الكاريكاتير أحد فروع الفنون التشكيلية التي تسعى دومًا مكتبة الإسكندرية إلى تعريف الجمهور بها، والعمل على تحفيز التذوق الفني في المجتمع.
 
يستقبل المعرض الجمهور ضمن زيارة المكتبة يوميًا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحًا إلى 3:30 عصرًا.

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