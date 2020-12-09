موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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نتظر عشاق كرة القدم السعودية كلاسيكو ناري يجمع بين النصر وضيفه الأهلي، يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويسعى العالمي لتحقيق نتيجه إيجابية أمام الأهلي، لمصالحة جماهيرة بعد سلسلة الخيبات التي تعرض لها والتي كان آخرها سقوطه في فخ التعادل مع نظيره الاتفاق، بهدفين لمثلهم، في الجولة الماضية من دوري المحترفين.



كما يخطط الأهلي لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية على يد فريق ضمك، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.


ويتذيل النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط حصدهم من 7 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني.


ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات بين bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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