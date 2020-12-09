روسيا تحبط هجومًا لمسلحًا على مؤسسة تعليمية في تولا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:02 م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
وكالات
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن إحباط هجوم مسلح كان مراهق يعد لشنه على مؤسسة تعليمية في مدينة تولا.

 

وأصدر مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية، بيانًا قال فيه: "قبض رجال الأمن في مدينة تولا، على شاب من مواليد عام 2002، كان يعد لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في المنطقة".

 

وكان رجال الأمن، عثروا بحوزته على بندقية صيد، وكذلك مطبوعات حول جرائم مشابهة.

 

وأضافالبيان، أن قسم التحقيق في مديرية الشؤون الداخلية في تولا، فتح قضية جنائية بموجب المادة "اقتناء وتخزين أسلحة بشكل غير قانوني". 

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