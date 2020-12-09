حقيقة انقسام لاعبي ريال مدريد حول مصير زين الدين زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة انقسام لاعبي نادي ريال مدريد حول مصير المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان خلال الفترة المقبلة بعد التقارير التي أشارت إلى وجود انقسام داخل غرف الملابس حول هذا الأمر.









وتحدث برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، مشيرا إلى أنه لايوجد أي خلاف داخل غرفة ملابس نادي ريال مدريد، جميع اللاعبين لديهم الرغبة في استكمال زين الدين زيدان مسيرته رفقة المرينجي.









وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى وجود خلاف داخل غرف ملابس نادي ريال مدريد حول رحيل زين الدين زيدان عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق.









وتابعت الصحيفة الإسبانية، وأكدت أن هناك عدد من اللاعبين ترى أنه لابد من عدم المساس بزين الدين زيدان وهم سيرجو راموس، وتوني كروس، ولوكا مودريتش ورفائيل فاران ومارسيلو.









وهناك مجموعة أخرى تري أن إخفاقات زيدان واضحة، وهم فينسيوس جونيور، وايسكو، وماريانو دياز.









وأخيرًا هناك مجموعة تركز على عملها فقط ولاتنظر إلى مستقبل زين الدين زيدان وهم، تيبو كورتوا، واسينسيو وداني كارفخال.



