برنامج بدني لبيكهام قبل الانتظام في مران الأهلي الجماعي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا تدريبًا منفردًأ على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر بداية من اليوم الأربعاء وذلك قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وتعافى بيكهام الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعرض اللاعب للإصابة به عقب انتقاله بشكل رسمي إلى النادي الأهلي قادما من وادي دجلة.

ويؤدي بيكهام برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف رانجوجا مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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