أنصار مرشح خاسر في برلمان 2020 يقطعون طريق جمصة الساحلي في الدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام أنصار احد المرشحين الخاسرين في جولة الاعادة لبربمان 2020 في الدقهلية بقطع طريق المنصورة الساحلي.


شهد طريق المنصورة جمصة " الدولي الساحلي" قيام العشرات من أنصار مرشح خاسر في جولة الإعادة لبرلمان 2020 في محافظة الدقهلية منذ قليل.

واشعل أنصار المرشح الخاسر النيران بإيطارات الكاوتشوك، الذي ادي الي توقف حركة السير.

وعلي الفور انتقل اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية واللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية وقيادات المديرية.

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