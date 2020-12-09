في لفتة إنسانية.. قوات الإنقاذ البري تنقذ عجوز سقط من أعلى فراشه بالجيزة

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في لفتة إنسانية.. أنقذت قوات الإنقاذ البري بالجيزة، عجوز 7 سقط من أعلى فراشه، وتقديم المساعدة له والاطمئنان عليه.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا مفاده بورود بلاغا للإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بسقوط أحد المواطنين (مسن) من أعلى فراشة وعدم إستطاعته النهوض وإحتياجه للمساعدة



على الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالجيزة والتوجه للعقار محل سكنه، وتمكنت القوات من تقديم المساعدة والعون له والإطمئنان على حالته الصحية.



وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء المواطن الذى تقدم بالشكر لقوات الشرطة.



وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين، ولاسيما ذات الطابع الإنساني.