العليا لمنظمات العمل الأهلي: مصر شهدت نقلة كبيرة على مستوى مكافحة الفساد (فيديو)

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قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، إن مصر شهدت نقلة كبيرة على مستوى مكافحة الفساد في السنوات الست الأخيرة، إذ أكد الدستور المصري على التزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد بالأشكال والأنواع كافة، وأن القانون سيحدد الجهات والأجهزة الرقابية التي ستكافح الفساد، وأن تنسق فيما بينها في هذا الإطار.



وأضاف "عبد القوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014- 2018" من خلال أهداف محددة، لكي تشارك كل مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي في مكافحة الفساد.



وتابع رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد،: "المنظومة عملت بشكل قوي جدًا وكانت الامور واضحة مع وجود عمل دؤوب، وكل الأجهزة الرقابية بدأت تعمل بكامل قوتها، وكان دور هيئة الرقابة الإدارية والهيئات الأخرى ليس اقتلاع جذور الفساد ولكن التوعية ونشر الوعي بالفساد وأسبابه وأنواعه وتعريفاته وآثاره المترتبة عليه من أجل الوقاية منه".



وأردف، أن منظمات العمل الأهلي شكلت لجنتها العليا في يونيو 2017، إذ أطلقت حملة شعبية ووطنية لمكافحة الفساد في أكثر من محور، وتقدم خدماتها للمواطنين في كل مناحي الحياة، وساهمت اللجنة في رصدها بدقة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع العاملين بتلك والوحدات، كما عملت اللجنة أيضًا على تطبيق الميكنة والإعلان عن أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها.

