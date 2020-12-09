الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس.. ومناطق سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس، مائل للدف نهارًا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يكون الطقس دافئًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق في القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تشهد بعض المناطق منها ( دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) أمطارًا خفيفة (30% تقريبًا).





وأوضحت الأرصاد الجوية أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.



