مصلحة الخزانة العامة تصدر ميداليات تذكرية احتفالا باختيار القاهرة عاصمة للحضارة الأسلامية

أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة مجموعة من الميداليات التذكارية التي تحتفي بالقاهرة التاريخية وذلك بالمواكبة أيضا مع اختيارها عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ألف وخمسون عاما على تأسيس مدينة القاهرة التاريخية وبالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والقاهرة التاريخية.

وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية، أن الميداليات تحمل صور مجموعة من الأثار الإسلامية التي تمثل علامات حضارية في سيرة عمران المدينة، الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الأمام الشافعي وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي.

كما صوّر على البعض الآخر مأذن وقباب كرمز لعمارة المدينة، بالإضافة إلى ميدالية تحمل صورة السقاء الذي حمل الماء والحياة بين أحيائها وشوارعها .

جدير بالذكر أن مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوي العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية المتلألئة الفريدة من نوعها.