مصلحة الخزانة العامة تصدر ميداليات تذكرية احتفالا باختيار القاهرة عاصمة للحضارة الأسلامية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة مجموعة من الميداليات التذكارية التي تحتفي بالقاهرة التاريخية وذلك بالمواكبة أيضا مع اختيارها عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ألف وخمسون عاما على تأسيس مدينة القاهرة التاريخية وبالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والقاهرة التاريخية. 
 
وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية، أن الميداليات تحمل صور مجموعة من الأثار الإسلامية التي تمثل علامات حضارية في سيرة عمران المدينة، الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الأمام الشافعي وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي.
 
كما صوّر على البعض الآخر مأذن وقباب كرمز لعمارة المدينة، بالإضافة إلى ميدالية تحمل صورة السقاء الذي حمل الماء والحياة بين أحيائها وشوارعها .  
 
جدير بالذكر أن مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوي العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية المتلألئة الفريدة من نوعها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاصمة للحضارة الاسلامية 2020 القاهرة

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 11 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ حوالي 5 ساعات

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ 14 دقيقة

سر رفض فايلر تدريب نانت الفرنسي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر" تكشف السر وراء الـ 12 ميدالية التذكارية لمسار العائلة المقدسة

شارع المعز يتزين لاستقبال زواره.. وتنسيق بين الآثار والمحافظة والداخلية

رئيس الوزراء يأمر بتطويره.. 7 معلومات عن شارع "المعز"

"الآثار" تنفذ 9 قرارات إزالة لمحال تجارية من أمام واجهة جامع الفكهاني

الآثار: بدء تشغيل نظام إضاءة جديد بمجموعة السلطان قلاوون

"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

12:31 م

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر