الرقابة الإدارية بالأقصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

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نظمت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالًا بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإحياء احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي عقد تحت شعار "متحدون علي مكافحة الفساد".





بدأت الاحتفالية بإطلاق اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم شارة بدء ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي انطلق من امام مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر تقدمه رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وقيادات الهيئة بالمحافظة وسكرتير مساعد المحافظة وعدد من القيادات بالمحافظة.



وقال اللواء محمد مدحت رئيس هيئة الرقابة الادارية بالأقصر، إن اهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جاءت، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتا الي ضرورة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع.



وشارك الاف الهواة والرياضيين والفرق الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع الاقصري وممثلي الوفود الشبابية من مختلف المحافظات حيث قطع المشاركون مسافة نحو 3 كيلو متر بداية من مقر الرقابة الادارية بالأقصر وصولًا الي معبد الكرنك.



وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، إلى أن الهيئة تتبني استراتيجية ساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالى والإدارى والقضاء عليه بكافة أشكاله.



كما تم تزيين واجهات المصالح والمنشأت الحكومية بالمحافظة باعلام مصر واللافتات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث من المقرر ان يتم عقد فاعليات مكثفة تتضمن ندوات ولقاءات للاحتفال بهذا اليوم.