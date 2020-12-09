أمن الجيزة يداهم وكرا لتصنيع الشادو بالعياط.. ويضبط 2 كيلو

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة وكرا لتصنيع المواد المخدرة بمدينة العياط، جنوب المحافظة، وعُثر بداخله 2 كيلو لمخدر الشادو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





ووردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة العياط مفادها قيام شخصين، مقيمين بدائرة المركز لهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد المخدرة "الشادو" وترويجها على عملائهما.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث القسم، بالشقة المشار إليها وبحوزتهما 35 كيس بداخلها مادة الشادو المخدرة وزنت 2 كيلو جرام، 2 كيس بداخلهما مادة البودر المخدرة، 7 عبوة ليوكايين المخدر، 8 عبوة أستون، 2 زجاجة بداخلهما مواد مخدرة، مبلغ مالي، ميزان حساس، 2 سلاح أبيض، كمية من الأكياس البلاستكية الشفافة.



وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأحالهما اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للنيابة العامة لتولى التحقيق.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى ومتعاطي المواد المخدرة.