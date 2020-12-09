«المحامين» تؤجل الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
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قررت لنقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، المحدد لانطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر 2020، وذلك بناء على عدة اتصالات من وزارة الصحة المصرية وتوصياتها نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات،حرصا على سلامة وصحة الأساتذة شباب المحامين الملتحقين بالدورة.

وأكد الأستاذ حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد عقد دورة المعهد في أقرب وقت ممكن عندنا تسمح الظروف بذلك.

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