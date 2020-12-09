خطوات الالتحاق بمنحة اللغة الإنجليزية القانونية المقدمة من "المحامين" والجامعة الأمريكية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
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تُقدم نقابة المحامين ولجنة المرأة بالنقابة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية لأعضاء عضوات النقابة، المنفذ بواسطة قسم التعليم التنفيذي بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمقرر انعقاده لمدة أربعة أشهر 90 ساعة – يوم واحد بالأسبوع.

خطوات الالتحاق بالمنحة:

1- إرسال السيرة الذاتية + نبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية بنقابة المحامين «سارية» في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14122020 على البريد الإلكتروني: [email protected]

2- يتم الرد عبر البريد الإلكتروني لعدد محدد من المتقدمين ات في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 19 12 2020، للخضوع لاختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزيةSEPT، المؤهل للحصول على المنحة، ويـجـب اجتياز الاختبار بـنــسـبـة أعلى من 80 % للحـصـول على المـنـحـة.

3- يعقد هذا الاختبار أيام 22، و23، و27 من شهر ديسمبر 2020، في مقر الجامعة الأمريكية في الفلكي، وتحدد الوحدة يوم وميعاد هذا الاختبار بحسب تقسيمها لمجموعات المتقدمين ات، ولن يسمح بتغيير ميعاد الاختبار.

4- تبدأ الدراسة في البرنامج للحاصلين على المنحة ابتداء من يوم السبت الموافق 9 1 2021، عبر الإنترنت (أون لاين).
5- علما بأن الأولوية في الاختيار من بين المتقدمين ات للحصول على هذه المنحة المدفوعة بالكامل هي:
أ- المقيمين والعاملين خارج القاهرة الكبرى.
ب-المحاميات.

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