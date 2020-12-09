طعنه بالقلب والفخذ.. معاينة النيابة لجثة قتيل منشأة ناصر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
فتحت نيابة منشاة ناصر اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما داخل منزلهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب عشريني العمر وبها طعنتين طعنه بفخذه الأيسر وطعنه بالقلب مما أدت إلي وفاته في الحال.


ورد بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر من الأهالى بمصرع شاب وسقوطه غارقًا في دمائه داخل منزله، وعلى الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية وشقيقه المتهم، كما تبين أن المتهم والضحية يعانان من مرض الصرع، ويتلقيان العلاج بمستشفي العباسية، كما أن المتهم أقدم على قتل شقيقه بسلاح أبيض أدى إلى قطع في شريان مرتبط بالقلب، وتوفي الضحية في الحال.


وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ 12 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 15 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

سر رفض فايلر تدريب نانت الفرنسي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"العاطل" و"ربة المنزل".. قصة حب محرمة تنتهي بالتخلص من الزوج والتمثيل بجثته

"كنت عاوز الخلافات تنتهي".. اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته بالمقطم

"الدم بقى ميه".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتله خاله بالوراق

طعنه سائق "توك توك".. ننفرد بنشر صورة "قتيل الخصوص"

مناظرة النيابة لقتيل 15 مايو: كدمات وطعنة بالقلب

"انهالوا عليه بالسنج".. والد شهيد الشهامة يروي تفاصيل صادمة عن مقتله

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

10:47 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر