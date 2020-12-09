طعنه بالقلب والفخذ.. معاينة النيابة لجثة قتيل منشأة ناصر

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فتحت نيابة منشاة ناصر اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما داخل منزلهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.



وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب عشريني العمر وبها طعنتين طعنه بفخذه الأيسر وطعنه بالقلب مما أدت إلي وفاته في الحال.





ورد بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر من الأهالى بمصرع شاب وسقوطه غارقًا في دمائه داخل منزله، وعلى الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية وشقيقه المتهم، كما تبين أن المتهم والضحية يعانان من مرض الصرع، ويتلقيان العلاج بمستشفي العباسية، كما أن المتهم أقدم على قتل شقيقه بسلاح أبيض أدى إلى قطع في شريان مرتبط بالقلب، وتوفي الضحية في الحال.





وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.