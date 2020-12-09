تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المطرية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهماهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 2 يناير المقبل لحضور المتهمين.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



