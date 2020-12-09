الأقصر تواصل استكمال مباردة "العلم قوة المرأة" تنفيذًا لتعليمات التنمية المحلية (صور)
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:39 م
طاهر الحساني
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استكملت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مبادرة "العلم قوة للمرأة" بمركز ومدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع رئيس المركز الدكتور محمد رزق، والمهندسة فاطمة جاد مدير الوحدة بالطود، وعبد القوي محمد مدير وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، وإدارة أوقاف الطود، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقامت المبادرة بعقد ندوة تثقيفية استهدفت عدد من السيدات بالمدينة، تناولت دور العلم والثقافة بالنسبة للمرأة في خلق جيل واعي وحياة مستقرة، حيث أوضحت رئيس الوحدة المهندسة نورا عثمان، أنه من خلال العلم والمعرفة تستطيع المرأة تحدي الصعاب والتعامل مع الأزمات وحماية من حولها من أي ضرر يقع عليهم فالمرأة هي أساس المجتمع فهي الأم والزوجة والاخت والبنت، وهي مربية الأجيال.
كما أكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن المرأة متسلحة بالعلم تستطيع أن تتفوق في مختلف مجالات الحياه لا فرق بينها وبين الرجل وأن من لا يكون لديه هذه القناعة وأن للمرأة حق في التفوق، فهذا يعد عنف ضد المرأة وأنه يجب علينا جميعا أن ندعم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
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