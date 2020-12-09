سر رفض فايلر تدريب نانت الفرنسي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، العرض المقدم له من نانت الفرنسي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.


فايلر يرفض تدريب نانت
تحدثت تقارير صحفية سويسرية، عن موقف المدرب السويسري رنيه فايلر، من تدريب نانت الفرنسي خلال الفترة الجارية من الموسم الكروي.


من جانبه ذكرت صحيفة "ناو" السويسرية، أن فايلر رفض تدريب "نانت" الفرنسي بداعي أن الوقت غير مناسب له خلال الفترة المقبلة.


الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر قد رحل عن تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي أحرز لقبها خليفته في القلعة الحمراء، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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