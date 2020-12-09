بوفون يعلق على إسقاط برشلونة
علق المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، على الفوز الكبير على برشلونة بثلاثية نظيفة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال بوفون لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنها مباراة معزز للثقة بالنسبة لنا، لا ينبغي التقليل من شأنها، حيث جئنا إلى هنا ولكن نكن مرشحين للفوز وقلبنا نتيجة هدفين نظيفين في مباراة الذهاب للفوز بثلاثية".
وأضاف: "أنا أؤمن بالقدر، لذلك أعتقد أن الأمور لا تحدث بالصدفة ، أعتقد أن الحياة تعوضك ، المرة الأخيرة التي فزنا فيها 3-0 في مدريد وانتهت 3-1 ، هذه المرة كنا فزنا 3-0 وأخذنا هذه النتيجة إلى الديار ، أعتقد أن هذا وضع جيد ليكون فيه ".
وعن مستوى اليوفي في المباريات الكبيرة، قال بوفون: "ستكون هناك فترات صعود وهبوط في رحلتك ، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى بعض العروض الأقل من المستوى لكي تنمو، يجب أن يكون هدفنا هو العثور على هوية دقيقة".