بوفون يعلق على إسقاط برشلونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
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علق المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، على الفوز الكبير على برشلونة بثلاثية نظيفة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنها مباراة معزز للثقة بالنسبة لنا، لا ينبغي التقليل من شأنها، حيث جئنا إلى هنا ولكن نكن مرشحين للفوز وقلبنا نتيجة هدفين نظيفين في مباراة الذهاب للفوز بثلاثية".

وأضاف: "أنا أؤمن بالقدر، لذلك أعتقد أن الأمور لا تحدث بالصدفة ، أعتقد أن الحياة تعوضك ، المرة الأخيرة التي فزنا فيها 3-0 في مدريد وانتهت 3-1 ، هذه المرة كنا فزنا 3-0 وأخذنا هذه النتيجة إلى الديار ، أعتقد أن هذا وضع جيد ليكون فيه ".

وعن مستوى اليوفي في المباريات الكبيرة، قال بوفون: "ستكون هناك فترات صعود وهبوط في رحلتك ، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى بعض العروض الأقل من المستوى لكي تنمو، يجب أن يكون هدفنا هو العثور على هوية دقيقة".

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