بعد ١١ واقعة.. ضبط عنصر إجرامي لاتجاره في المواد المخدرة بالدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة (مسجل شقى خطر"مخدرات"- سبق إتهامه فى عدد 11 قضية "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، سلاح نارى ومخدرات" ومحكوم عليه فى عدة قضايا أبرزها حكم بالسجن المؤبد- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية).. بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى- هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 



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