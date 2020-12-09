موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني هزيمة كبيرة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


سجل أهداف يوفنتوس الثلاثة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق 13 و 52، وستون مكيني في الدقيقة 20.


ورغم تلك الهزيمة الثقيلة، إلا أن برشلونة تأهل رفقة يوفنتوس إلى دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام ليفانتي على أرضية ملعب كامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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