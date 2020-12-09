ضبط تاجر مخدرات بحوزته 250 طربة حشيش في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 250 طربة حشيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ"، لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.



