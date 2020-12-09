ضبط تاجر مخدرات بحوزته 250 طربة حشيش في كفر الشيخ

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 250 طربة حشيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ"، لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز سيدي سالم.

وعثر بحوزته على (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1٫750٫000 جنيه" - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كفر الشيخ ضبط طرب حشيش بوابة الفجر الفجر

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