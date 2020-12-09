أستاذ مناعة عن علاج مصابي كورونا: "بنفصله على حسب الحالة" (فيديو)

قال الدكتور أيمن عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن التعامل مع إصابات كورونا يتم بإرشادات علاجية، وكل حالة على حسب وضعها، فتختلف الحالات حسب السن والأمراض المصاحبة والمناعة، وعلى حسب الأعراض التي تظهر على المريض، معقبًا: "بنفصل العلاج على حسب حالة المريض"، موضحًا أن بعض الحالات تكون الإصابة بأعراض خفيفة وبعضها بدون أعراض نهائيًا.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن معظم الناس تمتلك معلومات جيدة عن أعراض فيروس كورونا وهناك تدريب مستمر للأطباء للتعرف على التشخيص المبكر للإصابة بكورونا، ويمكن لجميع الأطباء المشاركة في علاج المصابين بكورونا.



