أستاذ مناعة عن علاج مصابي كورونا: "بنفصله على حسب الحالة" (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن التعامل مع إصابات كورونا يتم بإرشادات علاجية، وكل حالة على حسب وضعها، فتختلف الحالات حسب السن والأمراض المصاحبة والمناعة، وعلى حسب الأعراض التي تظهر على المريض، معقبًا: "بنفصل العلاج على حسب حالة المريض"، موضحًا أن بعض الحالات تكون الإصابة بأعراض خفيفة وبعضها بدون أعراض نهائيًا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن معظم الناس تمتلك معلومات جيدة عن أعراض فيروس كورونا وهناك تدريب مستمر للأطباء للتعرف على التشخيص المبكر للإصابة بكورونا، ويمكن لجميع الأطباء المشاركة في علاج المصابين بكورونا.

وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن هناك بعض اللقاحات يتم دراستها حاليًا من خلال إجراء التجارب السريرية على المرضى، ولا يتم الموافقة على اي نوع من اللقاحات إلا بعد التأكد من فاعليته وأمانه وكيفية تخزينه، منوهًا بأن هناك دور هام للدولة من خلال التعاقدات والسياسات والاقتصاديات للحصول على لقاحات تغطي الشعب بأكمله، موضحًا أن كل لقاح له مميزات، وله بعض المشكلات على بعض الأشخاص، مشيرًا إلى أن اللقاحات حاليًا تحصل على موافقات طارئة للتأكد من فاعليتها، ويتم حاليًا تطعيم الأكثر عرضه للإصابة والاكثر تضررًا. 

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