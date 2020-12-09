مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

فتح نادي الاهلي خط التفاوض مع الأورجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي مجددًا، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط فى تصريحات صحفية، "النادي الأهلي سيدخل فى جولة جديدة مع إدارة ماميلودي صن داونز من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع جاستون سيرينو خلال الميركاتو الشتوي القادم، تنفيذا لرغبة بيتسو موسيماني".





وأضاف،" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أوصت بيتسو موسيماني بتحديد بدائل أخرى حال تعثر صفقة انتقال الأورجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق إلى صفوف النادي خلال الميركاتو القادم".





وكانت صفقة جاستون سيرينو قد تعثرت عن الاتمام خلال الفترة الماضية، بسبب الاختلاف فى المقابل المالي للصفقة بين إدارة النادي الأهلي ونظيرتها في صن داونز الجنوب إفريقي.