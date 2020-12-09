بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
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كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سر فوز فريقه العريض على برشلونة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان من المهم بالنسبة لرحلتنا أن نكمل من حيث توقفنا في الديربي، عندما تبدأ بهذا التركيز والعزيمة، تظهر الجودة".

وتابع بيرلو: "الخطة التكتيكية نجحت وبعد ذلك قام اللاعبون بعمل جيد حقًا لتحقيق أقصى استفادة من فرص التهديف".

وأكمل بيرلو: "كان رونالدو متحمسًا للغاية لتقديم أداء جيد هنا ضد منافسه الأبدي، لذلك عندما تكون متحمسًا، يصبح الأمر بسيطًا".

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