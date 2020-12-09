محافظ الإسكندرية: الموظف الفاسد يشكل مشكلة كبيرة في العالم الثالث (صور)

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذى أقيم اليوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذى أطلق عبر البث المباشر "الفيديو كونفرنس" بجميع محافظات مصر، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، والذى يأتى ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020، ويقام فى التاسع من ديسمبر من كل عام، جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر.



وأوضح الشريف أن ماراثون اليوم أقيم لتوعية المواطن السكندرى بتأثير الفساد على المجتمع الذى يؤثر على هيبة الدولة، لافتا إلى الموظف الفاسد هو الذى يتربح شخصيا من خلال عمله، والفساد هو ظاهرة عالمية، موجود فى أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية، ولكنه يشكل مشكلة أكبر فى العالم الثالث.



وأكد محافظ الإسكندرية أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، ولكن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين، مختتما حديثه قائلا: "جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد".

