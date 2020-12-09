الأهلي يتحدى برشلونة وريال مدريد على لقب «نادي القرن»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل النادي الأهلي، في منافسة عالمية كبرى مع عمالة القارة الأوروبية، بعد فوز الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك في النسخة الماضية.

ويتحدي النادي الأهلي، أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، على جائزة نادي القرن خلال الفترة من 2001 حتى 2020، والتي سيتم الكشف عنها خلال حفل جوائز "جلوب سوكر" هذا العام.

وتفوق النادي الأهلي في نتيجة التصويب الجماهيري، حيث حصد المارد الأحمر حصد 49% من أصوات الجماهير، متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة وكذلك بايرن ميونيخ الألماني.

الجدير بالذكر أن حفل النسخة 12 من جوائز جلوب سوكر، تقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر الجاري بمدينة دبي، تحت إشراف مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

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