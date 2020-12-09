أمريكا تعتقل 158 شخصا شاركوا بحفلة سرية في كاليفورنيا

اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، حوالي 160 شخصا في ولاية كاليفورنيا، لانتهاكهم معايير ضمان الصحة والسلامة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19.

ونفذت شرطة دائرة لوس أنجلوس في 5 ديسمبر عملية في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة لوس أنجلوس، إنه تم استهداف "حفلة سرية ضخمة" في أحد المنازل الخالية، وغالبا ما تكون مثل هذه الفعاليات "مصحوبة بتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وبالدعارة والعنف".

وأعلنت الشرطة، اعتقال 158 شخصا بينهم 35 مراهقا.

وكان شريف دائرة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا، أوصى بأن تشدد سلطات كاليفورنيا ولوس أنجلوس، مراقبة الحفلات والفعاليات الخفية التي تتسبب بالجزء الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا.