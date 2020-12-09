"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أصدرت مجموعة من الميداليات التذكارية التي تحتفي بالقاهرة التاريخية، احتفالًا بمرور 1050 عام على تأسيسها، وأيضًا لاختيارها عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية عام 2020.

والميداليات تحمل صور لمجموعة من الآثار الإسلامية التي تمثل علامات حضارية فى سيرة عمران المدينة، منها الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الإمام الشافعي وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي باشا.

كما صوّر على البعض الآخر منها مآذن وقباب كرمز لعمارة المدينة، وميدالية تحمل صورة "السقا" الذي حمل الماء بين أحيائها وشوارعها وإلى منازلها.

وينطلق الاحتفال في مقعد الأمير ماماي غدًا الخميس بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والقاهرة التاريخية، حيث تمثل مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوي العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية المتلالئة الفريدة من نوعها.
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة
"السقا والأزهر والسلطان حسن".. ميداليات تذكارية بالذكري 1050 لتأسيس القاهرة

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